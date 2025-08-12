Fundo Social realiza 10º edição do casamento comunitário nesta quinta-feira

O Fundo Social de Solidariedade promove, nesta quinta-feira (14), a partir das 18h, no The Palace Eventos, a 10ª edição do “Casamento Comunitário”, que vai oficializar a união de 21 casais com renda familiar de até dois salários mínimos.

A celebração será completa e gratuita, com direito a decoração, música, buquê, vestido, sapato, maquiagem, cabelo, manicure, fotografia de recordação e um kit festa contendo salgadinhos, bolo, docinhos e espumante para comemorar com a família. No dia do evento, as noivas também participarão de um brunch especial.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, a iniciativa vai além de uma cerimônia formal.

“Queremos proporcionar um momento único e inesquecível para cada casal. Esse é um dia para celebrar o amor, a união e a oportunidade de realizar um sonho que, muitas vezes, parecia distante. É gratificante ver a alegria nos olhos de cada casal, porque não estamos apenas organizando um casamento, estamos ajudando a escrever uma nova história para essas famílias”, destacou.

A 10ª edição do Casamento Comunitário conta com apoio da iniciativa privada. Entre os parceiros, estão Noiva Modas, Ana Célia Noivas, Sara Fernandes, Absolut e Stillus Noivas (vestidos); profissionais Pri Sene, Carol Gonçalves, Elisie Morais, Cleuza e Cia, Larissa Campos, Tay Rubbo, Edilene e Bruna, Gabriela Mineto, Elisangela Boni, Rafa Massi e Iris Bulinari (cabelo e maquiagem); manicures Mariana, Andreia, Joyani e Selma; e as lojas Elle e Ella Calçados, JCK Calçados, Clube das Sapatilhas, Felipe Calçados e Shoemix (sapatos).

Segundo Eucimara Jorge Pott, diretora do Fundo Social, o kit festa será montado com a colaboração da Chokoart, Donna The Confeitaria, Jaú Serve, Savegnago e Papelão São Carlos.

“Já as fotografias ficarão por conta da Photomagic; a música ao vivo será apresentada pelo Bela Mur Duo, e o mestre de cerimônias será Dagoberto Rosa”, acrescentou.

Leia Também