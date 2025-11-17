Fundo Social promove oficina sobre reaproveitamento inteligente de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou nesta segunda-feira (17), em parceria com o Projeto Donas de Si, a oficina “Nada se Perde — Reaproveitamento Inteligente dos Alimentos”, voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres com deficiência e mães atípicas. A atividade integra a programação contínua de capacitações promovidas pelo FSS.

Ministrada pelo professor José Henrique, a oficina apresentou técnicas simples e saborosas para reduzir o desperdício e ampliar o aproveitamento integral dos alimentos. Os 13 participantes — sendo 12 mulheres e um homem, inscritos diretamente no Fundo Social — aprenderam a preparar bolo de banana utilizando também a casca da fruta, garantindo mais sabor, valor nutritivo e economia doméstica.

Além de contribuir para ampliar a disponibilidade de produtos para consumo e reduzir gastos no orçamento familiar, o reaproveitamento de alimentos tem impacto direto na preservação ambiental. O descarte inadequado de resíduos orgânicos em aterros sanitários contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Práticas simples, como transformar cascas, talos e folhas em novas receitas, ajudam a mitigar esses impactos e fortalecer uma cultura de consumo consciente.

O Projeto Donas de Si atua na promoção da autonomia feminina, oferecendo oficinas e cursos que estimulam a geração de renda e o fortalecimento emocional.“O projeto oferece oficinas de artesanato, culinária, costura e economia criativa, além de cursos de gestão financeira e empreendedorismo”, explica Natália Tavares, curadora da iniciativa.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a parceria amplia oportunidades para o público atendido.“É uma alegria enorme ver tantas mulheres reunidas aqui hoje, aprendendo, trocando experiências e descobrindo novas possibilidades. Quando o Fundo Social se une ao Projeto Donas de Si, nós não estamos apenas oferecendo capacitação: estamos abrindo caminhos, fortalecendo trajetórias e valorizando cada história que passa por aqui. Nosso compromisso é seguir ampliando oportunidades, incentivando a autonomia, a geração de renda e o empreendedorismo feminino”, ressalta.

Próximas atividades

A programação continua em dezembro com duas novas ações na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Francisco Maricondi, 375, Vila Marina:

2 de dezembro, às 9h – Oficina “Redes Sociais na Prática — Como Divulgar Seu Negócio”, ministrada por Natália Tavares, com estratégias para presença digital e vendas online.

4 de dezembro, às 14h – Início do curso “Delícias de Natal — Biscoitos Artesanais com Propósito”, conduzido por Paula Cristiana Santos Manfio, formada pela École Ducasse (França).

Informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (16) 99778-3155.

