Fundo Social promove oficina de reaproveitamento inteligente de alimentos

Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou nesta segunda-feira (17), em parceria com o Projeto Donas de Si, a oficina “Nada se Perde — Reaproveitamento Inteligente dos Alimentos”, iniciativa voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres com deficiência e mães atípicas. A atividade integra a programação contínua de capacitações promovidas pelo FSS.

Ministrada pelo professor José Henrique, a oficina apresentou técnicas simples e saborosas para reduzir o desperdício e ampliar o aproveitamento integral dos alimentos. Os 13 participantes — sendo 12 mulheres e um homem, inscritos diretamente no Fundo Social — aprenderam a preparar bolo de banana utilizando também a casca da fruta, garantindo mais sabor, valor nutritivo e economia doméstica.

O reaproveitamento de alimentos, além de ampliar a disponibilidade de produtos para consumo e reduzir gastos no orçamento familiar, tem impacto direto na preservação ambiental. O descarte inadequado de resíduos orgânicos contribui para a emissão de gases de efeito estufa em aterros sanitários. Práticas simples, como transformar cascas, talos e folhas em novas receitas, ajudam a mitigar esses impactos e fortalecer uma cultura de consumo consciente.

O Projeto Donas de Si atua na promoção da autonomia feminina, oferecendo oficinas e cursos que estimulam a geração de renda e o fortalecimento emocional. “O projeto oferece oficinas de artesanato, culinária, costura e economia criativa, além de cursos de gestão financeira e empreendedorismo”, explica Natália Tavares, curadora da iniciativa.

“É uma alegria enorme ver tantas mulheres reunidas aqui hoje, aprendendo, trocando experiências e descobrindo novas possibilidades. Quando o Fundo Social se une ao Projeto Donas de Si, nós não estamos apenas oferecendo capacitação: estamos abrindo caminhos, fortalecendo trajetórias e valorizando cada história que passa por aqui. Nosso compromisso é seguir ampliando oportunidades, incentivando a autonomia, a geração de renda e o empreendedorismo feminino”, ressalta a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato.

A programação segue em dezembro com duas novas atividades. No dia 2, às 9h, será realizada a oficina “Redes Sociais na Prática — Como Divulgar Seu Negócio”, ministrada por Natália Tavares, com estratégias para presença digital e vendas online. No dia 4, às 14h, terá início o curso “Delícias de Natal — Biscoitos Artesanais com Propósito”, conduzido por Paula Cristiana Santos Manfio, formada pela École Ducasse (França).

As atividades serão realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Francisco Maricondi, 375, Vila Marina. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (16) 99778-3155.

