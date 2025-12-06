Fundo Social promove curso de biscoitos artesanais para o Natal

Biscoitos artesanais - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos concluiu, nesta quinta-feira (04/12), mais uma etapa de capacitações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres com deficiência e mães atípicas. A ação foi realizada em parceria com o Projeto Donas de Si.

Nesta edição, 16 participantes integraram o curso “Delícias de Natal — Biscoitos Artesanais com Propósito”, ministrado por Paula Cristiana Santos Manfio, formada pela École Ducasse, renomada instituição francesa de gastronomia. Durante as atividades, as alunas aprenderam técnicas de preparo dos tradicionais biscoitos natalinos, com foco na geração de renda durante o período festivo e na possibilidade de produção para presentes artesanais.

Segundo a instrutora, iniciativas como essa fortalecem a autonomia das participantes. “É uma honra ter aceitado o convite da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato. Momentos como Natal, Páscoa e Dia das Mães são épocas de grande potencial de venda. Por isso, é importante que essas mulheres aproveitem essa capacitação para conquistar uma nova fonte de renda e fortalecer sua independência”, destacou Paula Manfio.

Nos últimos meses, o Fundo Social e o Projeto Donas de Si têm ampliado a oferta de atividades gratuitas, incluindo oficinas sobre reaproveitamento de alimentos, uso de redes sociais para divulgação de negócios e palestras sobre empoderamento feminino e empreendedorismo.

“O curso de biscoitos de Natal não é apenas uma atividade manual; é uma porta para independência financeira, para autoestima e para que cada mulher descubra suas potencialidades. Nosso compromisso no Fundo Social é justamente esse: oferecer ferramentas reais para transformar vidas. Agradeço à professora Paula Manfio pela parceria e ao Projeto Donas de Si por caminhar conosco nessa missão. Que todos possam levar daqui não só conhecimento, mas também esperança e novas possibilidades para o futuro”, afirmou Herica Ricci Donato.

Leia Também