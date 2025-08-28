Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos

Crédito: Dilvulgacao

Em uma iniciativa marcada por afeto, inclusão e compromisso social, o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, sob a coordenação da primeira-dama Herica Ricci Donato, promoveu nesta quinta-feira (27/08) um dia inesquecível para cerca de 900 crianças atendidas por projetos sociais da cidade. A ação levou os pequenos ao Luna Park, onde puderam viver momentos de pura diversão e encantamento.

A ação foi viabilizada por meio de um Termo de Cooperação entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a empresa Luna Park Brasil Ltda. Os ingressos foram cedidos pelo parque, enquanto a Secretaria Municipal de Educação garantiu o transporte.

Com idades entre 6 e 12 anos, os participantes das entidades Madre Cabrini, Nave Sal da Terra, CorAção, Multi Sport, Casa da Criança e

ASPE, puderam explorar os brinquedos e viver uma experiência que, para muitos, foi inédita.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, acompanhou a ação e destacou a importância da iniciativa, ressaltando o impacto positivo do projeto na vida das crianças e elogiando o trabalho do Fundo Social de Solidariedade.



A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento humano e a valorização da infância, segundo a primeira-dama Herica Ricci Donato. “Foi lindo ver a alegria de cada criança. Esse tipo de ação mostra que cuidar também é proporcionar momentos felizes. O parque virou cenário de sonhos e lembranças que vão ficar pra sempre com eles, e com a gente também,” disse.

