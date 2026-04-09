Fundo Social leva 800 crianças a espetáculo do Circo Khronos

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promoveu, na última quarta-feira (8), uma ação especial voltada ao lazer e à inclusão social. Cerca de 800 crianças atendidas por projetos sociais do município foram levadas para assistir a uma apresentação do Circo Khronos, em um dia marcado por entretenimento e integração.

A atividade foi viabilizada por meio de um Termo de Cooperação firmado entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e o circo, responsável pela cessão gratuita dos ingressos. Já o Fundo Social ficou encarregado da distribuição de lanches e refrigerantes durante o passeio.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, acompanhou a ação e ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ele, a parceria evidencia o papel do poder público na promoção de experiências significativas para crianças em situação de vulnerabilidade social.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou o impacto social da atividade, reforçando o compromisso com o bem-estar das crianças atendidas pelos projetos. “Ver a alegria dessas crianças é o que nos motiva a continuar trabalhando. O Fundo Social tem esse compromisso de ir além do atendimento básico e proporcionar experiências que marquem positivamente a infância. Muitas delas não teriam a oportunidade de vivenciar um momento como esse no circo. Nosso objetivo é justamente promover inclusão, cuidado e felicidade, mostrando que elas são importantes e merecem viver momentos especiais”, afirmou.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, também esteve presente e coordenou toda a logística do evento, garantindo organização, segurança e conforto aos participantes.

Participaram da ação crianças vinculadas às instituições Nave Sal da Terra, Acorde, ONG Espaço Azul, Madre Cabrini, Projeto Coração, ASPE, Mult Sport e do Cemear.

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