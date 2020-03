Fundo Social lança Campanha do Agasalho 2020

Com o tema “Solidariedade nunca sai de Moda”, o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos lançoua Campanha do Agasalho 2020 com uma grande missão: engajar a sociedade para promover um inverno mais solidário.

As doações podem ser feitas até 20 de julho em diversos pontos da cidade, e o objetivo é arrecadar agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de inverno, inclusive para bebês, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar períodos de frio. Por isso mesmo, o fundo social pede para que as peças doadas estejam em bom estado e limpas, não importando o tamanho.

Para facilitar ainda mais a mobilização da população, diversos postos de atendimento para doaçõesestão disponibilizados, como a sede do Fundo Social, no Paço Municipal, Câmara Municipal, Polícia Militar (38º Batalhão da PM e 38º BPMI - 1º Cia PM), Guarda Municipal, Bombeiros, Tiro de Guerra, Fundação Pró-Memória, SAAE, Ordem DeMolay e nas unidades da Ultragaz.

Para aumentar ainda mais o alcance e a ajuda para mais pessoas, o Fundo Social de Solidariedade também está fechando novas parcerias com supermercados, grandes empresas e escolas, solicitando aos empresários que colaborem com a doação de cobertores, pois, para uma grande empresa, a doação de 100, 200 cobertores é algo bastante palpável.

Solidariedade cai como uma luva para quem mais precisa. Quem quiser fazer grandes doações basta ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar. Maiores informações também podem ser obtidas na sede da entidade na rua Francisco Maricondi nº 375, na Vila Marina.





Leia Também