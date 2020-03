Fundo Social lança Campanha do Agasalho 2020

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos lança na próxima segunda-feira (16/03), no Paço Municipal (1º andar), a Campanha do Agasalho 2020. As doações poderão ser feitas até 20 de julho em diversos pontos da cidade.

O tema desse ano é “Solidariedade nunca sai de Moda”. O objetivo é arrecadar agasalhos, cobertores, edredons, calçados fechados e roupas de inverno, inclusive para bebês. O Fundo Social solicita que as peças doadas estejam em bom estado e limpas.

As doações poderão ser feitas na sede do Fundo Social, no Paço Municipal, Câmara Municipal, Polícia Militar (38º Batalhão da PMe 38º BPMI - 1º Cia PM), Guarda Municipal, Bombeiros, Tiro de Guerra, Fundação Pró-Memória, SAAE, Ordem DeMolay e nas unidades da Ultragaz.

“Estamos fechando novas parcerias com supermercados, grandes empresas e escolas. Também estamos solicitando aos empresários que colaborem com a doação de cobertores, pois para uma grande empresa a doação de 100, 200 cobertores não é difícil, mas para as famílias carentes adquirir um que seja é quase impossível”, ressaltou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia.

Quem quiser fazer grandes doações basta ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar. Maiores informações também podem ser obtidas na sede da entidade na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

