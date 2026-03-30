Fundo Social inicia entrega de mais de 5,5 mil ovos de PÃ¡scoa para entidades de SÃ£o Carlos

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos iniciou, nesta segunda-feira (30/03), a entrega dos ovos de Páscoa arrecadados por meio da campanha “2ª Páscoa Solidária”. A ação é coordenada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato.

As primeiras instituições beneficiadas foram O Pequeno Príncipe – Instituto da Visão, Obras Sociais Francisco Thiesen, Associação Proara e Associação Amigos de São Judas Tadeu. Somente no primeiro dia, mais de 280 ovos de chocolate foram distribuídos às crianças atendidas por essas entidades, com a presença do Coelho da Páscoa Solidário, que animou a entrega.

Neste ano, a campanha arrecadou cerca de 5,5 mil ovos de Páscoa, superando o volume registrado em 2025, quando foram distribuídas 4 mil unidades. De acordo com a diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, a iniciativa deve contemplar 35 instituições assistenciais, além de abrigos de idosos, ampliando o alcance da ação para diferentes faixas etárias. Entre os locais atendidos estão o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta e a Associação Beneficente Helena Dornfeld.

Durante as visitas, a primeira-dama participou da entrega dos chocolates e interagiu com as crianças, destacando o caráter social da campanha. “Mais do que o chocolate, queremos transmitir carinho, afeto e esperança. A Páscoa simboliza renovação, amor ao próximo e união, valores que fazem toda a diferença na vida das pessoas. É uma grande alegria poder proporcionar esse momento especial a tantas crianças”, afirmou.

A programação de entregas continua nesta terça-feira (31/03) e na quarta-feira (1º/04), quando outras entidades cadastradas também serão beneficiadas pela ação solidária.

Leia TambÃ©m