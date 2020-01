Fundo Social inicia doações de móveis e eletrodomésticos para famílias atingidas pela chuva

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS), juntamente com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, já iniciou as doações de móveis, eletrodomésticos e produtos de limpeza para 58 famílias que tiveram as casas atingidas pela forte chuva do último dia 12 de janeiro, quando o volume de água ultrapassou 167,88 mm em pouco mais de 20 minutos.

As primeiras famílias atendidas foram da CDHU, local onde vários apartamentos térreos foram invadidos pela água da chuva e muitas pessoas perderam boa parte dos móveis. Foram doados sofás, colchões (solteiro e de casal), fogões, geladeiras, aparelhos de televisão, armários, mesas, berços e camas, além de agasalhos.

De acordo com a presidente do Fundo Social, Lucinha Garcia, esses móveis foram doados pela população. “Vamos continuar entregando, muitas pessoas estão nos ligando e vamos buscar as doações. Já os eletrodomésticos pequenos e os produtos de limpeza podem ser entregues aqui no Fundo mesmo ou no Paço Municipal. A campanha continua”, ressalta a presidente do FSS.

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social também fez um cadastro das famílias atingidas e que precisavam de alimentos. “Nossas assistentes sociais atenderam todas essas pessoas e as cestas básicas foram distribuídas imediatamente”, afirmou a secretária Glaziela Solfa Marques.

Quem quiser fazer a doação de móveis deve ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar o transporte. Já os produtos de limpeza devem ser entregues na sede do Fundo, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina ou na portaria do Paço Municipal, na rua Episcopal, nº 1.575, no centro.

