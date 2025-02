Fundo Social inicia cursos de capacitação em São Carlos e no distrito de Santa Eudóxia

O prefeito Netto Donato e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, abriram oficialmente na última terça-feira (25/02), os cursos de capacitação oferecidos pelo FSS na sede de São Carlos e na Casa Amarela no distrito de Santa Eudóxia.

O curso de Corte e Costura está sendo ministrado em São Carlos e em Santa Eudóxia, com 10 vagas em cada turma. Serão 80 horas de capacitação. O Fundo Social também iniciou o curso de Depilação Facial com Linha em parceria com o Senac com 16 vagas preenchidas.



De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, outros cursos devem ser oferecidos em breve. “Estamos aguardando uma nova agenda com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, Cristiane Freitas, para trazermos para São Carlos o programa Escolas de Qualificação Profissional, que oferece capacitações gratuitas de forma itinerante, utilizando as carretas-escolas equipadas para a formação profissional da população. São 48 cursos disponíveis nas áreas de administração, informática, gastronomia, moda, beleza e bem-estar, oferecidos em parceria com o Centro Paula Souza”, explica a primeira-dama de São Carlos.



O prefeito Netto Donato deu as boas -vindas as alunas e garantiu que a Prefeitura vai ampliar a oferta de cursos com acesso gratuito para quem mais precisa. “Essas iniciativas têm se tornado uma ferramenta essencial para a inclusão no mercado de trabalho e para o fortalecimento da economia local. Para muitos participantes, a oportunidade de aprender uma nova profissão representa uma transformação significativa, resgatando a confiança e proporcionando novas perspectivas de futuro”.



O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso e sua esposa, Ana Claudia Giglioti Françoso, também acompanharam o início dos cursos na Casa Amarela em Santa Eudóxia. “Aqui para o distrito a oferta de cursos pelo Fundo Social é muito importante. Antes os moradores precisavam ir para São Carlos para fazer alguma capacitação, agora não, podem se qualificar aqui mesmo. Isso ajuda muito, já que mais pessoas passam a ter condições de produzir e consumir”, avalia o vice-prefeito.

Outras informações sobre os cursos e programas desenvolvidos pelo Fundo Social de Solidariedade podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

Leia Também