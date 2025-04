Fundo Social entrega mais de 4 mil ovos de páscoa para crianças atendidas por entidades assistenciais

Crédito: divulgação

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, primeira-dama Herica Ricci Donato, acompanhada da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, iniciou a entrega dos ovos de Páscoa arrecadados na campanha “1ª Páscoa Solidária de São Carlos”.

Durante as visitas às entidades assistenciais, Herica fez questão de entregar pessoalmente os ovos de chocolate às crianças, aproveitando o momento para conversar com elas sobre o verdadeiro significado da Páscoa. “Mais do que o chocolate, queremos levar carinho, afeto e esperança. A Páscoa representa renovação, amor ao próximo e união. É uma alegria imensa poder proporcionar esse momento especial para tantas crianças”, destacou a primeira-dama.

Além das instituições que atendem crianças e adolescentes no contraturno escolar, a ação também contemplou abrigos de idosos, como o Cantinho Fraterno

Dona Maria Jacinta e a Associação Beneficente Helena Dornfeld, reforçando o caráter intergeracional da campanha.

Ao todo, mais de 4 mil ovos de Páscoa foram distribuídos, graças à colaboração de empresas e da sociedade civil. A iniciativa também levou alegria às crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa, onde a entrega foi feita com apoio da coordenadora de Enfermagem da Pediatria, Michela Pereira da Silva. Apenas as crianças liberadas por orientação médica puderam receber o presente.

Receberam ovos de Páscoa as seguintes entidades: Movimento de Informação Sobre Deficiência, Instituto Acorde, Centro Promocional de Menores Padre Teixeira, Associação de Amigos São Pedro Julião Eymard, Paralelo Escola de Educação Especial, Casa da Criança, Nosso Lar, APAE, O Pequeno Príncipe Instituto da Visão, Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini, Associação Sal da Terra, Projeto Cor Ação, Amigos de São Judas Tadeu, Obras Sociais Francisco Thiesen, ONG Espaço Azul (Associação de Apoio a Pais e Autistas), Capão das Antas, Escola Marilene Terezinha Langlini, Centro da Juventude, Santa Casa e Igreja Santo Expedito.

