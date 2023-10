Fundo Social entrega 91 certificados de cursos de capacitação

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos entregou na última quinta-feira, 5, no auditório do Paço Municipal, 91 certificados para os alunos que concluíram os cursos de Barbeiro Profissional, Designer de Sobrancelhas, Hamburguer Artesanal, Pizzaiolo, Corte e Costura, Manicure e Pedicure e Doces Finos.

São cursos do próprio Fundo Social e outros em parceria com o Instituto Mix e Senac, que foram ministrados na própria sede do Fundo, no Centro da Juventude Elaine Viviani e na Casa Amarela em Santa Eudóxia.

Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade falou da alegria em poder proporcionar para essas pessoas novas oportunidades profissionais. “Nós ficamos muito contente com o aproveitamento, com a procura para novos cursos, o nosso foco é a capacitação, oferecendo para as pessoas mais humildes da cidade, de alta vulnerabilidade social, uma renda extra ou até mesmo uma nova profissão”.

A executiva de contas do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) de São Carlos, Sayonara Azevedo, falou da importância em levar a qualidade dos cursos do Senac para os munícipes que não tem acesso as unidades e que precisam de outras oportunidades para realizar os cursos profissionalizantes para ingressar no mercado de trabalho ou buscar outras áreas.

“O Senac hoje está com as salas de aulas cheias e a gente tem uma quantidade de bolsas de gratuidade grande, estamos com oferta o tempo todo e falta espaço para a gente poder executar a totalidade que é previsto nas nossas metas, então levar esses cursos para outros espaços é uma forma de capacitar mais pessoas no município e atender aqueles que não chegam nas nossas unidades”, finaliza Sayonara.

