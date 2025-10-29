Fundo Social entrega 70 kits maternidade à Santa Casa de São Carlos

Nesta quarta-feira (29), o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, e a coordenadora do Grupo de Voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, Nilce Morillas, receberam a visita do prefeito municipal Netto Donato e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, para a entrega de 70 kits maternidade à instituição.

Os kits foram doados pela Unimed São Carlos ao Fundo Social de Solidariedade. Ao todo, foram 100 unidades, das quais 70 foram destinadas à Santa Casa pelo Fundo Social. O presidente da cooperativa, Bolívar Soares Mendjoud, já havia feito a entrega simbólica dessa doação ao Fundo Social anteriormente.

Cada kit contém itens essenciais para recém-nascidos, como fraldas, roupas e produtos de higiene, e será entregue às mães em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Maternidade da Santa Casa.

Além dos kits recebidos por meio do Fundo Social, também foram entregues enxovais preparados pelo Grupo de Voluntárias da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, coordenado por Nilce Morillas. Esses enxovais são montados com itens obtidos exclusivamente por meio de doações e representam o trabalho constante do grupo em prol das gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A entrega contou ainda com a presença da gerente médica da maternidade, Dra. Bruna Parreira, da coordenadora de enfermagem da maternidade, Eliane Sansão, da enfermeira horizontal, Carla de Castro, e da diretora do Fundo Social, Lucimara Jorge Pott.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, explicou como será feita a distribuição dos kits e ressaltou a importância da parceria com a iniciativa privada. “Recebi os kits da Unimed, porém, como o número de gestantes atendidas pelo SUS tem crescido e a maioria faz seus partos aqui na Maternidade Dona Francisca, repassamos para a diretoria do hospital fazer a entrega conforme a demanda. Garantimos com isso que os kits cheguem às mães que realmente precisam”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também participou da entrega dos kits na maternidade e destacou a relevância da ação. “A entrega desses kits é mais do que uma doação, é um gesto de cuidado e respeito com quem mais precisa. A parceria entre o poder público, a iniciativa privada e instituições como a Santa Casa é fundamental para fortalecer a rede de apoio às famílias”, ressaltou.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior agradeceu pela doação e ressaltou a importância da união de esforços em benefício das mães e bebês atendidos pela instituição. “A entrega dos kits de enxoval representa um importante reforço às mães atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa complementa o trabalho da atenção básica e fortalece a rede de acolhimento às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Agradecemos ao Fundo Social e à Unimed São Carlos por este gesto de solidariedade e compromisso com a vida”, destacou.

Durante a visita, o provedor, a coordenadora das voluntárias, o prefeito e a presidente do Fundo Social participaram da entrega dos kits às mães internadas na maternidade, em um momento de emoção, solidariedade e acolhimento. Alguns kits foram entregues a uma mãe que já estava com suas gêmeas nos braços, reforçando o cuidado e a atenção da instituição às gestantes e recém-nascidos.

