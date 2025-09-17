Fundo Social e Senac oferecem curso de pizzas artesanais em São Carlos

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), deu início no último dia 15 de setembro ao curso de Pizzas Artesanais, que segue até 1º de outubro. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h, na sede do Fundo Social, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, a iniciativa integra o projeto de capacitação profissional voltado à geração de renda. “É uma parceria com o Senac que já nos permitiu realizar vários cursos, e este de pizza é um deles”, afirmou.

Além do curso em andamento, a presidente anunciou a próxima capacitação: “Técnicas de Cozinha Quente com Canapés”, que acontecerá de 10 a 26 de novembro, também às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h. As inscrições presenciais estarão abertas a partir de 29 de outubro.

A professora Michele Bunemer, responsável pelas aulas de pizzas, destacou o empenho da turma. Segundo ela, os participantes aprendem diferentes técnicas de preparo, como massa pan, integral e variações com ingredientes diversos. “O objetivo é criar referências e possibilidades”, explicou.

Michele também ressaltou a diversidade do grupo. “Ter turmas com idades e perfis diferentes enriquece o aprendizado de todos, inclusive o nosso”, completou.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (16) 3372-0865.

Leia Também