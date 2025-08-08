Fundo Social e SENAC abrem inscrições para três cursos gratuitos de gastronomia em São Carlos

Para o curso de Cardápio de Botequim as inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (11/08). Estão sendo oferecidas 14 vagas. As aulas serão ministradas de segunda e quarta-feira, das 13h às 17h, de 18 de agosto a 03 de setembro, totalizando 24 horas aula.

Já para o curso de Pizzas Artesanais as inscrições somente serão abertas em 08 de setembro. Com 14 vagas a capacitação será realizada de 15 de setembro a 1º de outubro. As aulas acontecerão de segunda e quarta-feira, das 13h às 17h.

Para se candidatar para uma das 14 vagas do curso de Técnicas de Cozinha Quente, os interessados vão ter que aguardar até 29 de outubro, quando abrem as inscrições. Também com 24 horas aulas, o curso será ministrado de 10 a 26 de novembro, as segundas e quartas, das 13h às 17h.

Todos os cursos serão ministrados na sede do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, local onde também poderão ser realizadas as inscrições. Para qualquer frequentar qualquer um dos cursos é necessário ter no mínimo 16 anos.

Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, ressalta que esses cursos são mais do que apenas aulas de culinária. “Eles representam um passo concreto para quem deseja aprender uma nova profissão, empreender ou melhorar sua renda. Sabemos o quanto a qualificação profissional faz a diferença na vida das pessoas, principalmente em momentos de desafios econômicos. Quero agradecer ao SENAC por essa parceria de sucesso e reforçar o convite para que todos que tenham interesse compareçam ao Fundo Social, se informem e façam sua inscrição. Nossa sede está de portas abertas para acolher, ensinar e transformar vidas”.

Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas por meio do telefone (16) 3372-0865.

As capacitações são totalmente gratuitas.

