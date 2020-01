Fundo Social de Solidariedade realiza campanha para arrecadar móveis para famílias atingidas pela chuva

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está realizando uma campanha para arrecadação de móveis, colchões, eletrodomésticos e produtos de limpeza para repassar as famílias que tiveram suas casas invadidas pela chuva do último domingo (12/01), quando o volume de água ultrapassou 167,88 mm em 20 minutos.

De acordo com a presidente do Fundo Social, Lucinha Garcia, a ideia é levar as doações até as casas das famílias atingidas. “Muitas pessoas possuem móveis para doar, mas não tem como fazer o transporte, por isso estamos fazendo essa campanha. Quem tiver uma doação de grande porte, como cama, guarda roupa, fogão, armário, colchão, basta nos ligar que o nosso caminhão vai buscar. Já quem puder doar produtos de limpeza deve levar até a nossa sede ou deixar no Paço Municipal que também fazemos chegar até as pessoas que precisam”, explica a presidente do FSS lembrando que a Prefeitura já está atendendo essas pessoas com cestas básicas e agasalhos.

O mapeamento das famílias foi realizado pela Secretaria de Municipal de Cidadania e Assistência Social. “Estamos com 40 famílias que tiveram as casas atingidas, muitos moradores de apartamentos térreos no CDHU e algumas no Santa Angelina, porém não temos ninguém desabrigado. Estamos acompanhando caso a caso, já distribuímos cestas básicas, mas percebemos que muitas pessoas vão precisar de móveis já que a água danificou muita coisa em algumas residências”, confirma a secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques.

Quem quiser fazer a doação de móveis deve ligar no telefone (16) 3372-0865 e agendar que o Fundo Social vai buscar. Já os produtos de limpeza devem ser entregues na sede do Fundo, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina ou na portaria do Paço Municipal, na rua Episcopal, nº 1.575, no centro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também