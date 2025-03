Fundo Social de Solidariedade realiza bazar em Santa EudÃ³xia

Bazar em Santa Eudóxia - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou nesta terça-feira (25/03), no distrito de Santa Eudóxia, na Casa Amarela, o primeiro bazar do ano. Foram disponibilizadas 4.500 peças de roupas para homens, mulheres e crianças, além de 240 pares de sapatos de várias cores, modelos e tamanhos.

Na Casa Amarela, sede do Fundo Social em Santa Eudóxia, foi montada uma lojinha, um espaço onde as famílias podem ir ver e escolher as peças que são doadas, assim como os calçados, bolsas e roupas de camas de cama, mesa e banho.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, que fez questão de acompanhar a montagem do bazar e de também participar do atendimento da população, a ação é importante. “Fizemos uma pesquisa do que as pessoas estavam precisando e separamos as peças de roupas e os calçados e montamos o bazar aqui mesmo na Casa Amarela. Com o bazar renovamos o estoque da lojinha do Fundo e oferecemos mais opções para os moradores do distrito. Não estipulamos limite de peças, mas de tempo para que cada um pudesse escolher o que mais estava precisando. Pretendemos realizar o bazar em outras estações do ano, conforme formos arrecadando”.

“Oferecemos roupas e calçados para as crianças de todas as idades e para os adultos também. São peças de qualidade, algumas com pouco tempo de uso e foi a maneira mais simples e fácil que encontramos para beneficiar a população de Santa Eudóxia”, afirmou

a diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, agradecendo a colaboração de toda a equipe.

O Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, recebe todos os tipos de doações, como roupas, agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene, fraldas geriátricas e até mesmo móveis em bom estado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

