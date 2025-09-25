Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversões

Em uma manhã repleta de alegria e inclusão, o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promoveu nesta quarta-feira (24) uma ação especial que levou cerca de 300 crianças, incluindo algumas com deficiência, ao parque de diversões Luna Park.

A atividade reuniu crianças de 6 a 12 anos atendidas por entidades como o CEMEAR, ONG Espaço Azul, Amigos de São Judas Tadeu e Estrela da Manhã. O passeio foi viabilizado por meio de um Termo de Cooperação entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a empresa Luna Park Brasil, que cedeu gratuitamente os ingressos.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, acompanhou de perto a atividade e destacou o impacto positivo da ação.“Essa ação mostra que a gestão pública pode promover momentos únicos para essas crianças”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, também celebrou o resultado:“Esse tipo de ação mostra que cuidar também é proporcionar momentos felizes para as crianças que participaram dessa iniciativa”.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, acompanhou todo o grupo e organizou a logística para garantir diversão com segurança.

A manhã foi marcada por sorrisos, inclusão e pelo fortalecimento do compromisso social de proporcionar oportunidades de lazer e felicidade para crianças da cidade.

