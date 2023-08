Fundo Social de Solidariedade abre vagas para cursos em São Carlos e Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) vai abrir inscrições para cursos que serão oferecidos aqui em São Carlos e no distrito de Santa Eudóxia.

Na Casa Amarela, sede do FSS no distrito de Santa Eudóxia, na rua Coronel Joaquim Cintra, nº 85, será ofertado o curso de Doces Finos para Festas. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h30 desta terça-feira, 29. As aulas começam no dia 4 de setembro.

O curso de hambúrguer artesanal será realizado na sede do Fundo Social em São Carlos, na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para esse curso as inscrições poderão ser feitas a partir da próxima quinta-feira (31/08), a partir das 8h. As aulas também começam no dia 4 de setembro.

Já o curso de manicure e pedicure com nail arts será ministrado no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado na avenida Papa Paulo VI, nª 1.000, no Monte Carlo. As inscrições começam também no dia 31 de agosto, a partir das 8h. As aulas começam no dia 11 de setembro e serão ministradas no período noturno, das 18h às 21h20.

Para fazer a inscrição em qualquer um dos cursos é necessário entregar cópia do CPF, RG e comprovante de endereço. São 16 vagas disponíveis por curso.

Outras informações podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (16) 3372-0865.

