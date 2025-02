Fundo Social de Solidariedade abre matrículas para cursos de capacitação

Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, coordenado pela primeira-dama, Herica Ricci Donato (ao centro) -

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, coordenado pela primeira-dama, Herica Ricci Donato, comunica que estará com matrículas abertas, a partir da próxima semana para os cursos de Corte e Costura.

Serão duas turmas, com 10 vagas cada, uma na própria sede do Fundo Social em São Carlos e outra na Casa Amarela, unidade do Fundo no distrito de Santa Eudóxia. O curso tem carga horário de 80 horas.

As inscrições poderão ser realizadas, gratuitamente, a partir da próxima segunda-feira (17/02), nos dois locais. A sede do Fundo Social em São Carlos está localizada na rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina e a Casa Amarela na rua Coronel Joaquim Cintra, 25, em Santa Eudóxia.

Pra se inscrever basta apresentar CPF, RG e comprovante de endereço. Em São Carlos as aulas serão ministradas de terça e quinta das 8h30 às 12h30 de 25/02 a 13/05. Em Santa Eudóxia as aulas acontecerão de segunda, terça e quarta das 13h15 às 16h15 de 24/02 a 06/05/2025.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, outros cursos devem ser oferecidos em breve. “Estamos fechando parcerias com o Senac São Carlos para podermos oferecer novas capacitações e nesta quarta-feira (12/02) vamos nos reunir com a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, certamente vamos reivindicar novas capacitações para São Carlos”, explicou a presidente do Fundo Social de São Carlos.

Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

