Fundo Social de São Carlos será multiplicador do projeto Solidariedade em Fios

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) será multiplicador do Projeto Solidariedade em Fios que tem como objetivo produzir próteses capilares e doá-las para mulheres em tratamento contra o câncer.

Com duração de três dias, 26, 27 e 28 de março, o curso de qualificação profissional de confecção de prótese capilar será ministrado por instrutoras do Fundo Social do Estado de São Paulo na sede do FSS de São Carlos.

O curso não é aberto à população e sim para entidades da região. Já confirmaram presença os Fundos Sociais de Lençóis Paulista, Mineiros do Tietê, Motuca, Santa Rita do Passa Quatro, Ibitinga, Promissão, Taquaral, Trabiju e Garça.

O projeto surgiu em 2017 por meio da doação de cabelos pela Receita Federal ao Fundo Social de São Paulo, e é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com os municípios.

“Conseguimos trazer o curso para São Carlos porque disponibilizamos infraestrutura aqui no prédio do FSS, temos um salão de beleza completo, local onde também disponibilizamos outros cursos para a população como de maquiagem e manicure”, explica a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Rosária Mazzini.

Para a primeira-dama o projeto não cuida apenas do bem-estar físico, mas também psíquico e social. “É uma alegria enorme saber que essas próteses capilares irão promover autoestima em mulheres que passam por um momento tão difícil ao enfrentar o tratamento contra o câncer”, enfatizou.

Dentro do projeto, as mulheres atendidas recebem a prótese personalizada, semelhante ao cabelo que tinham antes do tratamento de quimioterapia. O material confeccionado em São Carlos será repassado à Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

