Fundo Social de SÃ£o Carlos realiza a primeira PÃ¡scoa SolidÃ¡ria

Crédito: Piqsels

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS), vai realizar até o dia 7 de abril, a 1ª Páscoa Solidária de São Carlos. O objetivo é arrecadar ovos de chocolate de até 150g que serão repassados para as entidades sociais cadastradas na Prefeitura de São Carlos que atendam crianças. A intenção é levar mais alegria e esperança para os pequenos neste dia tão significativo.

As doações podem ser entregues diretamente no FSS, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, no Paço Municipal, na rua Episcopal, 1.575, no centro. As empresas, comércios, condomínios que tiverem interesse em se tornar um ponto de coleta podem entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (16) 3372-0865.

“A campanha tem o intuito de arrecadar chocolates a fim de tornar a Páscoa dessas crianças mais doce e especial. As empresas que tiverem interesse em se tornar um ponto de coleta vão contribuir para que possamos ampliar mais os atendimentos. Toda doação é muito bem-vinda”, pontua Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A Páscoa representa esperança e a vitória da vida sobre a morte. Celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo, um momento de fé e reflexão.

Leia Também