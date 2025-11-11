Fundo Social de São Carlos lança programação para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos deu início, nesta terça-feira (11), a um novo programa de capacitação voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres com deficiência e mães atípicas.

A iniciativa é liderada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, em parceria com o projeto Donas de Si, e tem como objetivo fomentar a autonomia feminina por meio da capacitação, do acolhimento e da geração de renda.

“Quando o Fundo Social se une a iniciativas como o Donas de Si, nós ampliamos muito mais do que oportunidades, nós abrimos caminhos. O nosso compromisso é com o fortalecimento das mulheres, com a geração de renda e, principalmente, com a valorização da autoestima e da autonomia”, destacou Herica Ricci Donato durante a abertura do evento.

Palestra de abertura

A programação começou com a palestra “Respeito em Cena — Histórias que Transformam”, ministrada pelas curadoras do projeto, Marli Moretti e Natália Tavares. O encontro abordou temas como empatia, diversidade e superação, com foco em histórias reais de transformação e fortalecimento comunitário.

Capacitação e empreendedorismo

O Donas de Si atua em três frentes principais: capacitação profissional, formação humana e ação social. As atividades incluem oficinas de artesanato, culinária, costura e economia criativa, além de cursos de gestão financeira e empreendedorismo.

Também fazem parte da agenda rodas de conversa sobre violência doméstica, direitos das mulheres, políticas públicas, e feiras de empreendedorismo solidário.“Nosso objetivo é criar um ambiente de acolhimento e aprendizado, onde as mulheres possam desenvolver habilidades práticas e fortalecer sua autoestima”, explicou Natália Tavares.

Programação até dezembro

As atividades seguem até dezembro, com diversas oficinas gratuitas e abertas ao público:

17 de novembro, às 14h — “Nada se Perde: Reaproveitamento Inteligente dos Alimentos”, com o professor José Henrique, que ensinará técnicas para reduzir o desperdício e transformar sobras em receitas nutritivas.

2 de dezembro, às 9h — “Redes Sociais na Prática: Como Divulgar Seu Negócio”, com Natália Tavares, trazendo estratégias para fortalecer a presença digital de pequenos empreendedores.

4 de dezembro, às 14h — “Delícias de Natal: Biscoitos Artesanais com Propósito”, ministrada pela confeiteira Paula Cristiana Santos Manfio, formada pela École Ducasse (França), com foco em receitas natalinas de potencial comercial.

Todas as atividades serão realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Francisco Maricondi, 375 – Vila Marina.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99778-3155 ou nas redes sociais da Prefeitura de São Carlos.

