Fundo Social de São Carlos já arrecadou 3 mil ovos para a campanha Páscoa Solidária

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) já arrecadou cerca de 3 mil ovos de chocolate para a realização da 2ª edição da Páscoa Solidária. A campanha segue até o próximo dia 20 de março e tem como objetivo reunir 4.500 unidades, que serão destinadas a entidades sociais do município que atendem crianças em situação de vulnerabilidade.

Até o momento, mil ovos foram doados pela rede Jaú Serve, outros mil pela rede Savegnago e mais mil pela São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens, contribuindo de forma significativa para o avanço da campanha.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, a meta é repetir o alcance da ação realizada no ano passado.

“Com cerca de 4.500 ovos conseguimos atender todas as entidades que trabalham com crianças, além dos abrigos de idosos e também levar chocolate às crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa, sempre em parceria com a equipe de enfermagem e respeitando as orientações médicas”, explicou.

A campanha também conta com a participação de condomínios residenciais, que podem organizar arrecadações internas entre moradores. Nesses casos, o Fundo Social disponibiliza apoio logístico para a retirada das doações.

Os ovos de chocolate devem ter até 60 gramas e podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

Leia Também