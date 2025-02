Fundo Social abre vagas para curso de depilação facial

Depilação facial - Crédito: Free pik

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos comunica que a partir da próxima terça-feira (18/02) estará com as inscrições abertas para o curso de Depilação Facial com Linha. Serão oferecidas 16 vagas.

A depilação facial com linha, também conhecida como depilação egípcia, é uma técnica que remove pelos pela raiz. É um método preciso e eficaz para eliminar pelos do rosto, como buço, sobrancelha, lábio superior, queixo e bochechas. O curso, com 20 horas, capacita o aluno para realizar esse tipo de depilação facial. As inscrições podem ser realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. As aulas começam em 25/02 e terminam em 25/03 e serão ministradas todas as terças e quintas das 14h às 17h no Fundo Social.

Para se inscrever é necessário ter 16 anos, ensino fundamental 1, ter renda familiar de até 2 salários mínimos por pessoa, não estar matriculado em outro curso do Fundo Social ou do Senac e não ter abandonado, nos últimos 6 meses, curso oferecido pelo Fundo Social ou Senac.

Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

Leia Também