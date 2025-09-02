(16) 99963-6036
Fundo de Solidariedade recebe mais de mil cestas básicas do governo do Estado

02 Set 2025 - 21h14Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de São Carlos recebeu nesta semana mil cestas básicas enviadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo. A ação faz parte da política estadual de apoio às cidades paulistas no combate à insegurança alimentar.
 
A entrega foi confirmada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, que recebeu os alimentos nesta terça-feira (02/09). Ela agradeceu ao Fundo Social do Governo do Estado, que tem contribuído com o envio de alimentos aos que mais necessitam.
 
Segundo Herica, esta é a segunda remessa recebida pela cidade em 2025. “Durante esse ano já é a segunda vez que nós recebemos, totalizando mais de 3 toneladas de alimentos”, afirmou. Ela também destacou que o envio cumpre o compromisso firmado em reunião realizada com o governo estadual no início do ano. 
 
A distribuição dos alimentos será realizada conforme as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Social do Estado. “De acordo com as orientações que o Fundo Social de São Paulo vai nos passar, nós vamos fazer a distribuição dessas cestas”, explicou Herica. A presidente do Fundo Social de São Carlos informou que uma das exigências para a entrega é o uso do Cadastro Único (CadÚnico), sistema federal que identifica famílias em situação de vulnerabilidade. Herica também agradeceu nominalmente à primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, responsável pela coordenação do Fundo Social estadual.

