Fundação Pró-Memória prorroga inscrições para Concurso de Fotografias até fevereiro de 2026

Fundação Pró Memória - Crédito: Divulgação

A Fundação Pró-Memória de São Carlos anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o Concurso de Fotografias, que agora seguem abertas até o dia 27 de fevereiro de 2026. A extensão amplia a oportunidade de participação para fotógrafos profissionais, amadores e entusiastas da arte visual interessados em registrar diferentes olhares sobre a cidade.

Com o tema “Turismo em São Carlos”, o concurso convida os participantes a retratarem paisagens, pontos turísticos, cenas do cotidiano e experiências que valorizem a identidade local, evidenciando a diversidade cultural e os atrativos do município.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Fundação Pró-Memória, onde também está disponível o edital completo com todas as informações sobre requisitos, categorias, critérios de avaliação e normas para o envio das imagens digitais.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos, sendo permitida a inscrição de mais de um trabalho inédito por participante. As fotografias serão avaliadas por uma comissão julgadora, que levará em conta critérios como fidelidade ao tema, criatividade, composição, originalidade e emoção transmitida pelas imagens.

Os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 800 para o segundo e R$ 500 para o terceiro. Todas as fotografias inscritas passarão a integrar o acervo da Fundação Pró-Memória e poderão ser utilizadas em exposições, materiais impressos e digitais, sempre com a devida identificação e crédito aos autores.

A presidente da Fundação Pró-Memória, Maria Isabel Alves Lima, ressaltou a importância da iniciativa para a valorização do município. “Queremos que os moradores de São Carlos olhem para sua cidade com sensibilidade e criatividade. O concurso é uma oportunidade de registrar o turismo local em suas múltiplas dimensões, reforçando o vínculo da população com sua história e cultura e preservando nossa memória para futuras gerações”, afirmou.

O resultado final do concurso será divulgado no site oficial e nas redes sociais da Fundação Pró-Memória de São Carlos.

Leia Também