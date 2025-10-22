Fundação Pró-Memória lança Concurso de Fotografia 2025 com tema “Turismo em São Carlos”

A Fundação Pró-Memória de São Carlos abriu as inscrições para o Concurso de Fotografia 2025, com o tema “Turismo em São Carlos: meio ambiente, tecnologia, história, religião e cultura”. A iniciativa busca incentivar os moradores a retratar, por meio da arte fotográfica, a relação com a cidade, seus patrimônios e sua diversidade cultural.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre 6 de outubro e 5 de dezembro de 2025, até as 23h59, exclusivamente pelo WhatsApp (16) 3373-2702. Para participar, é necessário preencher o formulário disponível no regulamento, enviar os arquivos fotográficos digitais, um texto de justificativa, documento de identificação e comprovante de residência em nome do candidato.

Participação e critérios

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, residentes em São Carlos, independentemente de profissão ou área de atuação. Cada concorrente pode enviar de três a dez fotografias inéditas, sendo que apenas uma será escolhida pela comissão julgadora para concorrer. As imagens devem estar em formato .JPEG ou .PNG, com resolução mínima de 300 dpi e tamanho máximo de 5 MB.

As fotos precisam respeitar a temática proposta e podem ser coloridas ou em preto e branco. Montagens ou edições que alterem a integridade da imagem são proibidas, sendo aceitos apenas ajustes básicos de cor, contraste e nitidez. Imagens com conteúdo ofensivo, discriminatório ou político-partidário serão automaticamente desclassificadas.

Avaliação e premiação

Uma comissão julgadora, composta por três a cinco profissionais reconhecidos na área, será responsável por selecionar as três melhores fotografias, avaliando critérios como fidelidade ao tema, criatividade, composição, originalidade, emoção e beleza plástica — totalizando até 100 pontos.

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$ 1.200,00

2º lugar: R$ 800,00

3º lugar: R$ 500,00

Além disso, todos os classificados receberão certificado digital de participação. O resultado será divulgado nas redes sociais e no site oficial da Fundação Pró-Memória.

Direitos e exposição

As fotografias selecionadas integrarão o acervo do Arquivo Público e Histórico de São Carlos e poderão ser utilizadas pela Fundação Pró-Memória em exposições, publicações, eventos, livros, revistas e materiais turísticos, sempre com os devidos créditos aos autores.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas diretamente com a Fundação Pró-Memória de São Carlos pelos canais oficiais de comunicação.

