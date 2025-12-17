Fundação ParqTec completa 41 anos gerando 300 startups

Parqtec São Carlos - Crédito: divulgação

A primeira incubadora tecnológica da América Latina completa 41 anos de existência nesta quarta-feira, 17 de dezembro, contabilizando cerca de 300 startups nascidas em seu espaço. A Fundação ParqTec, em São Carlos, tem uma trajetória de sucesso, iniciada em dezembro de 1984, que multiplicou empresas de alta tecnologia, empregos e riqueza pela cidade, tornando-se um epicentro de inovação.

A incubadora é, resumidamente, um polo que funciona para contribuir com startups e empresas (de portes variados), oferecendo suporte técnico e gerencial, infraestrutura, capacitação, entre outras facilidades, para que um negócio que está começando possa se consolidar e crescer.

O parque tecnológico surgiu de uma política pública, sendo instituído em São Carlos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como uma entidade privada e sem fins lucrativos, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional, otimizando custos de negócios envolvendo inovação.

A primeira parceria de sucesso ocorreu um ano após a fundação da instituição, em 1985. À época, a Fundação ParqTec atuou junto à Opto Eletrônica S.A., uma empresa de alta tecnologia na área de oftalmologia. A ela se seguiram centenas de empresas inovadoras que utilizaram o conhecimento gerado nas universidades.

GOVERNANÇA DO ECOSSISTEMA – “Neste 41º aniversário, comemoramos o segundo ano da governança do ecossistema de tecnologia que formamos juntamente com USP, UFSCar, Embrapa, Sebrae e Instituto Angelim, além da Prefeitura Municipal”, comenta o diretor do ParqTec, Sylvio Goulart Rosa Júnior.

Ele também destaca o sucesso da Fundação no programa das Cadeias Produtivas Locais (CPLs), que rendeu ao ParqTec R$ 250 mil do governo estadual, destinados à montagem de três novas e importantes estruturas tecnológicas: um laboratório de eletrônica, um laboratório com impressora 3D e um laboratório de computação de alto desempenho. “Assim, vamos consolidando a governança na área de ciência, tecnologia e inovação, ampliando o prestígio de São Carlos e conquistando novos recursos”, afirma.

HISTÓRIA DE TRABALHO – O ParqTec mantém sua infraestrutura física na Rua Alfredo Lopes, 1717, com espaço de coworking, salas de reunião e laboratório. As empresas incubadas recebem consultorias especializadas na área gerencial; indicação para prêmios nacionais; espaço em feiras como Agrishow e Case Startup; assessoria de imprensa gratuita; acesso a parceiros e missões, entre outros serviços. Durante a trajetória, mais de 250 empresas já recorreram à incubadora para potencializar suas operações.

“Fomos vendo que muitos profissionais eram altamente qualificados tecnicamente em São Carlos, por conta das universidades, mas esses empresários precisavam de treinamento na área de gestão de empresas. Nossa ideia central sempre foi a transferência de tecnologia das universidades para o mercado”, cita Sylvio Goulart, professor, um dos fundadores do ParqTec e hoje diretor-técnico.

A instituição também possui um Conselho de Curadores, formado por representantes de instituições como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Unesp, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e Prefeitura de São Carlos.

SCIENCE PARK – A Fundação ParqTec também é mantenedora de um projeto complementar, surgido em 2008, direcionado a empresas em estágio mais avançado de desenvolvimento: o Science Park, localizado na Rodovia Municipal Domingos Innocentini, 9303.

Hoje, para se ter uma ideia, o espaço de cerca de 2.500 metros quadrados conta com a empresa israelense Amdocs como empresa âncora. A multinacional do mercado de tecnologia da informação voltado às telecomunicações emprega aproximadamente 35 mil funcionários no mundo; 330 são colaboradores na sede são-carlense, no Science Park.

“Nós mudamos a cidade. É um trabalho bastante grande, mas serve de exemplo para o Brasil. E acreditamos que o Brasil tem que valorizar pessoas, empreendedores. É justamente nessa missão que o ParqTec aposta”, diz Goulart.

NASCE A CAPITAL DA TECNOLOGIA – Há, aliás, uma curiosidade ao longo dessa trajetória de quase 40 anos. O diretor-técnico afirma que São Carlos recebeu do ParqTec o título de “Capital da Tecnologia”, em 1995, com direito a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Depois, porém, o uso da expressão foi liberado inclusive ao poder público.

E, no que depender de Goulart, a história da instituição na cidade seguirá com boas projeções para o futuro. “Já há uma percepção clara nas universidades de que o conhecimento precisa ser aplicado. Para aumentar o rigor da nossa atividade econômica no país, é preciso crescer, gerar mais riqueza, mais comida, mais saúde, mais estrutura, mais alegria. A modernidade desonera a população, melhora a qualidade de vida das pessoas. Inovação tecnológica faz a gente ser senhor do nosso destino”, enfatiza.

