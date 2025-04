Fundação Casa conquista 2º lugar na Copa Casa com time que desenhou o próprio uniforme

Com fundo azul, detalhes amarelos e a imagem de uma chama, a camisa criada pelos jovens foi finalizada com a mascote escolhida por eles para representar o time: um rinoceronte, símbolo de força e resistência.

A participação dos adolescentes na elaboração do uniforme foi viabilizada por meio da educadora e vereadora de São Carlos, Larissa Camargo, que entregou os kits esportivos no dia da grande final, realizada no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

“Sou apaixonada por esses adolescentes e pelo esporte, que ensina valores como respeito e superação”, afirmou a educadora e vereadora.

A Copa CASA 2024 mobilizou cerca de 730 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em diferentes regiões do estado de São Paulo (https://fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/centro-da-fundacao-casa-de-itapetininga-e-campeao-da-xx-copa-casa-de-futebol/). Além da prática esportiva, o torneio busca fortalecer valores como disciplina, convivência e trabalho em equipe, contribuindo para o processo de ressocialização dos jovens.

A cerimônia de premiação contou com a presença de figuras importantes do esporte e da gestão pública, como o ex-jogador Zé Maria, ídolo do Corinthians e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970; o diretor-executivo de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), Fábio Moraes, representando o presidente Reinaldo Bastos; e o secretário de Atividade Física, Esporte e Lazer de Santana de Parnaíba, Ricardo Paixão. A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, esteve presente na final para prestigiar e parabenizar os adolescentes.

Além dos troféus e medalhas para os primeiros colocados, também foram premiados o goleiro menos vazado, a equipe mais disciplinada (fair play) e o artilheiro da competição.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a Copa CASA é uma ferramenta de transformação. “O futebol é uma paixão para muitos desses jovens e esse campeonato permite que eles vivenciem essa experiência de forma positiva. Mais do que um título, a Copa CASA representa a chance de acreditarem em novas possibilidades e construírem um futuro melhor”, destacou.

