Funcionários terceirizados da USP podem paralisar atividades por falta de pagamento

Aproximadamente 600 funcionários que trabalham na USP São Carlos e prestam serviços para o Grupo Safe Terceirização, com sede em Suzano/SP denunciaram na manhã desta segunda-feira, 17, que estão sem receber desde o dia 4 deste mês. São quase 15 dias de atraso nos vencimentos.

Um dos trabalhadores, que pediu para não ser identificado por temer represálias, disse que o problema se arrasta há vários meses, desde o momento em que o Grupo Safe teria ganho a concorrência. “Com a empresa anterior, nunca tivemos problema. Trabalho na USP há quase dois anos e desde que este novo grupo assumiu, todo mês tem um ‘enrosco’. Se não é no pagamento, no vale refeição ou vale alimentação”, disse ao São Carlos Agora.

Indignado, o denunciante foi mais além ao dizer que a reitoria da USP São Carlos saberia do problema, mas não toma uma decisão. “Já fomos reclamar com o reitor, mas a gente percebe que não tem nenhuma iniciativa. E se a gente reclamar com os encarregados, eles dizem que podemos ser demitidos por justa causa. Há boatos que este grupo (Safe) teria falido”, afirmou o trabalhador.

POSSÍVEL PARALISAÇÃO

A reportagem do site entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Prestação de Serviços e Conservação e Limpeza Urbana (Siemaco) e foi informada que tem conhecimento do problema e que nesta segunda-feira, 16, deverá ocorrer uma reunião na USP envolvendo trabalhadores. Segundo a assessoria do sindicato, não está descartada uma possível paralisação das atividades.

Indagada sobre os problemas que passam os trabalhadores, representantes sindicalistas disseram que teria sido comunicado pelo Grupo Safe, via e-mail, que o pagamento sairia no dia 14 (sexta-feira), o que não aconteceu. Afirmou que a empresa é passível de multa por infringir questões trabalhistas.

Outro questionamento sobre a possível falência da empresa de Suzano, o sindicato disse desconhecer e garantiu que o Grupo Safe é ativo.

NOTA DA USP

A Prefeitura do Campus da USP em São Carlos já está tomando as medidas cabíveis junto à sua Procuradoria Geral da USP e à empresa contratada para regularizar o atraso nos pagamentos dos salários dos trabalhadores

