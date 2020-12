Funcionários terceirizados contratados para limpar loja acusam empregador de “calote”

Empresa terceirizada foi contratada para realizar a limpeza, mas não teria feito o acerto com os colaboradores. - Crédito: Divulgação

Onze funcionários terceirizados acusam uma empresa de calote. Eles teriam sido contratados para executar a “limpeza pesada” na Casas Bahia, localizada no cruzamento do calçadão da General Osório com a rua Episcopal, logo após a enchente ocorrida no dia 26 de novembro, quando um forte temporal causou prejuízo em aproximadamente 130 lojas e danos que superaram R$ 42 milhões.

Consta que a Casas Bahia efetuou corretamente o pagamento à empresa, porém a Liderança Limpeza e Conservação Ltda que é de Santa Catarina, não teria realizado o pagamento de quem trabalhou na limpeza do prédio.

Uma funcionária que pediu o anonimato mostrava-se preocupada na noite desta segunda-feira, 7. “Tenho família e aceitei o trabalho pois necessito do dinheiro. Eu e os outros dez funcionários”, disse. “Enfrentamos lodo, mau cheiro e trabalhamos horas sem parar”, emendou, salientando que até veículo entrou dentro da loja devido a força das águas.

A mulher relatou que um grupo de trabalhadores iniciaram os trabalhos logo às 5h de sexta-feira e ficaram até às 23h e receberam alimentação graças a doação de pessoas que ficaram sensibilizadas. No sábado, outro grupo de funcionários trabalhou das 7h às 15h e ficaram sem refeição. “A alimentação estaria inclusa no contrato de trabalho”, comentou.

Porém, a trabalhadora informou que os problemas começaram depois que o serviço terminou, já que o pagamento teria ficado para terça-feira, 1, o que não ocorreu. “A direção desta empresa terceirizada disse então que o pagamento seria na sexta-feira, 4. Mas isso também não foi feito. Ai entramos em contato com a direção e a mensagem que recebemos é que as Casas Bahia não teria enviado um papel que autorizasse o pagamento e que a gente tem que ter paciência. Mas o duro é que já fizemos nossa parte e precisamos do dinheiro para comprar alimentos para nossa família”, desabafou a mulher em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora.

Durante toda a manhã, a reportagem tentou contato com a empresa catarinense, através de Reginaldo Lince, segundo as funcionárias, a pessoa responsável pela contratação, mas até agora não obtivemos resposta. Assim que a empresa se pronunciar, o assunto será atualizado.

