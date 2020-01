Funcionários municipais trabalham para liberar trânsito na área central

Crédito: Divulgação

Com exceção da rua Episcopal que ficará interditada para veículos da rua Geminiano Costa até a rua Bento Carlos, uma vez que o piso asfáltico foi seriamente afetado, funcionários municipais trabalham para limpeza das áreas atingidas pela enchente de domingo, 12, à noite no intuito de fazer com que São Carlos retorne à normalidade.

Na manhã desta segunda-feira, 13, o secretário municipal de Serviços Públicos Mariel Olmo disse que equipes do Saae, da sua pasta, de empresas terceirizadas e Prefeitura Municipal de Ibaté trabalham na baixada do Mercado Municipal, rotatória do Cristo, na Educativa, na rua Itália (travessa 8) e Praça Itália para que tudo volte à normalidade.

“Estamos monitorando os locais atingido pelas enchentes”, disse Olmo. “Há muitos buracos e galerias de águas pluviais que foram seriamente afetadas”, afirmou.

CALÇADÃO

Olmo informou ainda que o córrego do Simeão (Lagoa Serena), além das águas provenientes da Vila Prado e do CDHU atingiram a rua Episcopal. Contudo, as obras recentes feitas no Calçadão dfa General não foram muito atingidas.

“Vamos fazer um relatório e apresentar ao prefeito (Airton Garcia, PSB)”, disse. “Nesta manhã estaremos apresentando ainda uma série de ações que iremos tomar a partir desta terça-feira, 14”, complementou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também