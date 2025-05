Funcionários municipais fazem manutenção em semáforos após furto de fiação

Compartilhar no facebook

Funcionários públicos executam a manutenção nos semáforos - Crédito: Maycon Maximino

Funcionários municipais realizam na manhã desta segunda-feira, 26, manutenção nos semáforos instalados no cruzamento das ruas José Bonifácio com a Itália (antiga Travessa 8), no Conjunto Residencial Sílvio Villari (Lagoa Serena).

Na noite de sexta-feira, 23 e/ou madrugada de sábado, 24, desconhecidos furtaram a fiação, fazendo com que os semáforos “apagassem”, causando dano ao patrimônio público e aos usuários das vias.

Nesta manhã, está sendo refeito o dano causado, com a colocação de nova fiação. Devido a isso, mais um inconveniente, já que foi necessário a interdição das vias naquela região.

