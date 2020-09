Funcionários em greve dos Correios realizam manifesto na Baixada do Mercado

Em greve, carteiros farão manifesto na praça em frente ao Mercadão - Crédito: Marcos Escrivani

Os funcionários dos Correios que estão em greve em São Carlos, irá realizar a partir das 10h na praça em frente ao Mercadão, no centro, um manifesto no sentido de procurar explicar para a população, os motivos que levaram os servidores a cruzarem os braços.

A greve teve início no dia 17 de agosto e não tem prazo para terminar. Apenas 30% dos trabalhadores estão em atividade em São Carlos, de acordo com o que preconiza a lei.

CARTA ABERTA

O São Carlos Agora apurou junto aos organizadores do manifesto que um carro de som estará no Mercadão e trabalhadores irão falar os motivos do movimento.

“Não estamos pedindo nada ao governo de Jair Bolsonaro. Pedimos apenas que não tire o que recebemos, como a licença maternidade de 180 dias, ticket alimentação, adicional de periculosidade, entre outros itens”, disse um funcionário que pediu anonimato.

Durante o manifesto desta manhã, os trabalhadores irão entregar para as pessoas uma carta aberta onde contem, segundo eles, os reais motivos da paralisação por tempo indeterminado.

Abaixo, a íntegra da carta que será entregue pelos carteiros:

“A população de São Carlos,

Viemos hoje na praça do Mercado para esclarecer a população de São Carlos sobre a greve dos trabalhadores dos Correios.

A nossa greve é simplesmente para que possamos continuar a sustentar nossas famílias.

A direção dos Correios se nega a negociar e mantém a retirada de direitos dos trabalhadores que vai dar inclusive em perda de salário.

Nossa greve começou dia 17/08 contra a retirada de direitos, contra a privatização da empresa e negligência com a saúde dos trabalhadores em relação à Covid-19.

Os sindicatos dos correios tentam, desde o início de julho, dialogar com a direção dos Correios em torno da pauta de negociação. No entanto, além da empresa se negar a negociar, a categoria foi surpreendida desde o dia 1º de agosto com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021.

Foi retirado 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais.

Isso é uma atitude desumana e autoritária. É a direção da ECT a responsável por essa greve. É eles que retiram nossos direitos em plena pandemia e empurrou milhares de trabalhadores a uma greve na pior crise que o país vive.

É o Governo Federal que corta os direitos dos trabalhadores mas mantém os benefícios para os Bancos e grandes empresários. Que corta o valor do auxílio emergencial, não faz nada contra o corte de salário e as demissões.

Os correios são responsáveis por um dos serviços essenciais do país, que conta com lucro comprovado, e com áreas como atendimento ao e-commerce que só cresce. Se privatizar os Correios não vão ter mais acesso aos serviços pois pode ter certeza que o serviço vai encarecer.

Nós lutamos para que as nossas vidas e empregos sejam preservados. Só isso.

Por isso pedimos o apoio da população de São Carlos, para defender os Correios como empresa pública e a vida do trabalhadores”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também