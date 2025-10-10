(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Cidade

Funcionários e voluntários alegram a Semana das Crianças na Santa Casa

10 Out 2025 - 16h30Por Da redação
A Santa Casa de São Carlos preparou uma programação especial para comemorar a Semana das Crianças na pediatria, trazendo momentos de diversão, acolhimento e carinho para os pequenos pacientes.
Durante a semana, as crianças participaram de sessões de filmes na brinquedoteca e receberam lanchinhos especiais preparados pela equipe de nutrição, acompanhados por nutricionistas, respeitando as restrições alimentares de cada paciente. Ao longo da semana, várias funcionárias da nutrição participaram da entrega dos lanchinhos, e hoje quem levou a diversão para os pequenos foi Ana Cláudia Barreto Lopes, caracterizada como Emília, do Sítio do Picapau Amarelo.

O grupo de voluntárias da maternidade Dona Francisca Cintra Silva também contribuiu enviando ursinhos como presentes, levando ainda mais alegria às crianças.

O voluntário Pedro Henrique (PH), que frequenta a instituição regularmente, esteve presente com Gabriela Rosa e Marcelo Siabe, trazendo músicas divertidas e distribuindo presentes. Também marcaram presença personagens fantasiados de super-heróis, o Pantera Negra, Branca de Neve, Homem-Aranha e Capitão América, representados por David Peratello de Lima, Bruna Martins, Nyasanu Fernando do Nascimento, Stephany Alonço Freitas de Oliveira e Wesley Camargo do Nascimento, que interagiram com os pequenos e entregaram presentes, tornando o momento ainda mais especial.

O Centro Integrado de Humanização (CIH) da Santa Casa, coordenado por Juliana Tedesco, intermediou as visitas e atividades, garantindo que todas as ações acontecessem com segurança e acolhimento."O papel do CIH é criar experiências que humanizem o atendimento e promovam cuidado integral. A mediação das visitas e das atividades lúdicas garante que as crianças se sintam cuidadas, seguras e felizes durante toda a semana", disse Juliana. 

Para a coordenadora de enfermagem da pediatria, Michela da Silva, os voluntários desempenham papel fundamental na interação e motivação das crianças. "É muito gratificante ver nossos pacientes participando dessas atividades. Momentos como este ajudam a distrair, motivar e trazer alegria, contribuindo também para a recuperação e para o ambiente acolhedor da pediatria."

Segundo o provedor Antonio Valério Morillas Junior, a ação foi importante porque leva alegria, conforto e carinho aos pequenos pacientes. "A Semana das Crianças é uma oportunidade de levar alegria, conforto e carinho aos nossos pequenos pacientes. Ver o sorriso no rosto deles nos mostra que cada momento de atenção faz diferença na recuperação e no bem-estar das crianças."

