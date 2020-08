Funcionários dos Correios promovem ação solidária e doam sangue

Crédito: Divulgação

Um ato de solidariedade, amor ao próximo e, também, cidadania. Pelo menos 20 funcionários dos Correios doaram (ou irão doar) sangue neste momento em que se encontram em paralisação por tempo indeterminado.

O São Carlos Agora obteve a informação na tarde desta quinta-feira, 27. Com todos os cuidados para evitar aglomerações devido a pandemia da Covid-19, oito trabalhadores realizaram a doação. Os demais irão praticar o ato de solidariedade mediante agendamento.

O portal entrevistou uma das doadoras que pediu para não ser identificada. “Faço doação de sangue há 14 anos. Hoje (quinta) doel 450 ml. Quero apenas ajudar a salvar vidas. Principalmente nesta época de pandemia, já que o Banco de Sangue da Santa Casa sofre com a queda de doadores”, contou Adriana (nome fictício), 34 anos.

Segundo ela, todos os anos, aproximadamente 20 funcionários dos Correios de São Carlos doam sangue e devido à greve por melhores condições de trabalho, estão com tempo para realizar a ação solidária. “O nosso sindicato nos orienta para que tenhamos estas iniciativas”, comentou, salientando que tem o fator RH A positivo.

BANCO DE SANGUE

Segundo a coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, Ariane Iazorli, essa mobilização veio em boa hora. Mesmo com a pandemia, em média, passavam pelo Banco de Sangue 30 doadores por dia. Com essa quantidade, os estoques estavam se mantendo estáveis. Mas nas últimas duas semanas, as doações diminuíram 50% e o número de voluntários caiu para 12 por dia. E, muitos doadores que agendaram horário, não compareceram ao local para realizar a doação. Então, a partir da semana que vem, a agenda já está vazia.

“Por isso, as doações dos funcionários dos Correios foram muito bem-vindas. Agradecemos por esse ato de solidariedade. Neste momento, nós precisamos de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente de O positivo e A positivo”, comenta a coordenadora do Banco de Sangue.

É importante reforçar que, devido à pandemia da Covid-19, o Banco de Sangue tem seguido as determinações da Associação Brasileira de Hematologia. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório. Para evitar aglomerações, entrada de acompanhantes passou a ser proibida e as doações também tem sido agendadas. “Por isso, a gente pede a compreensão dos voluntários. Como as doações são agendadas de 15 em 15 minutos, se um doador atrasa não conseguimos mais atender, porque tem outro doador logo em seguida. Tudo para evitar as aglomerações. E muita gente tem agendado e faltado também, o que dificulta bastante, porque reservamos aquele horário para aquela doação”, explica. (com Alessandra Kuba).

