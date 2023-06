Funcionários de empresa terceirizada reclamam de atraso no pagamento de salários

Crédito: Whatsapp SCA

Funcionários da empresa Terra Plana que presta serviços à Prefeitura Municipal de São Carlos entraram em contato com o SCA para reclamar do atraso no pagamento do salário, que segundo eles, deveria ter sido realizado na semana passada, no entanto, até a manhã desta quarta-feira (14) ainda não havia caido na conta.

Os colabores se reuniram na frente da empresa e se recusarem a assumir os serviços. Eles também reclamam das condições de trabalho, como por exemplo a falta de EPIs.

O portal São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Confira a nota envida pela pasta: “A Prefeitura informa que a empresa Terra Plana possui duas notas para receber do executivo, uma no valor de R$ 445.062,01 e outra de R$ 408.114,17 que serão pagas rigorosamente no vencimento, no dia 16 de junho”.

