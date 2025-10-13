Funcionários da WWS protestam em frente à Prefeitura de São Carlos por atraso nos salários

Funcionários da WWS reunidos na frente do Paço Municipal - Crédito: colaborador

Funcionários da empresa WWS Services, responsável pela prestação de serviços de limpeza em unidades públicas de São Carlos, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (13) em frente ao Paço Municipal. O grupo reivindica o pagamento dos salários, que estão em atraso.

Na última sexta-feira (10), a administração municipal, por meio da Secretaria de Fazenda, confirmou oficialmente a suspensão dos pagamentos à WWS Services Prestadora de Serviços Ltda. Segundo a Prefeitura, a empresa notificou o município afirmando não ter fluxo de caixa suficiente para quitar os salários de seus colaboradores, justificando o problema por retenções parciais nos repasses e desequilíbrio econômico-financeiro no contrato vigente.

No entanto, a Prefeitura não acolheu a justificativa, destacando que o assunto já foi analisado judicialmente no Processo Digital nº 1005402-25.2025.8.26.0566, no qual a juíza da Vara da Fazenda Pública, Dra. Gabriela Muller Carioba Attanasio, julgou improcedente o pedido da empresa de repactuação contratual. A WWS recorreu da decisão, mas o recurso ainda aguarda julgamento.

A administração municipal informou também que a empresa foi formalmente notificada sobre a decisão e sobre a obrigação de manter a execução integral do contrato. Diante da recusa da contratada, o município afirmou que está adotando medidas jurídicas para viabilizar o pagamento direto aos trabalhadores, dentro dos limites legais, garantindo a continuidade dos serviços de limpeza nas repartições públicas.

