(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Cidade

Funcionários da WWS protestam em frente à Prefeitura de São Carlos por atraso nos salários

13 Out 2025 - 10h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funcionários da WWS reunidos na frente do Paço Municipal - Crédito: colaboradorFuncionários da WWS reunidos na frente do Paço Municipal - Crédito: colaborador

Funcionários da empresa WWS Services, responsável pela prestação de serviços de limpeza em unidades públicas de São Carlos, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (13) em frente ao Paço Municipal. O grupo reivindica o pagamento dos salários, que estão em atraso.

Na última sexta-feira (10), a administração municipal, por meio da Secretaria de Fazenda, confirmou oficialmente a suspensão dos pagamentos à WWS Services Prestadora de Serviços Ltda. Segundo a Prefeitura, a empresa notificou o município afirmando não ter fluxo de caixa suficiente para quitar os salários de seus colaboradores, justificando o problema por retenções parciais nos repasses e desequilíbrio econômico-financeiro no contrato vigente.

No entanto, a Prefeitura não acolheu a justificativa, destacando que o assunto já foi analisado judicialmente no Processo Digital nº 1005402-25.2025.8.26.0566, no qual a juíza da Vara da Fazenda Pública, Dra. Gabriela Muller Carioba Attanasio, julgou improcedente o pedido da empresa de repactuação contratual. A WWS recorreu da decisão, mas o recurso ainda aguarda julgamento.

A administração municipal informou também que a empresa foi formalmente notificada sobre a decisão e sobre a obrigação de manter a execução integral do contrato. Diante da recusa da contratada, o município afirmou que está adotando medidas jurídicas para viabilizar o pagamento direto aos trabalhadores, dentro dos limites legais, garantindo a continuidade dos serviços de limpeza nas repartições públicas.

Leia Também

Confira o cronograma de obras na Washington Luís nos próximos dias
Cidade12h52 - 13 Out 2025

Confira o cronograma de obras na Washington Luís nos próximos dias

Linha Novo Horizonte x Paulistano passa a contar com novos horários
Transporte coletivo 07h44 - 13 Out 2025

Linha Novo Horizonte x Paulistano passa a contar com novos horários

Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado com missa e tradicional Bolo da Padroeira nesta segunda
Cidade06h51 - 13 Out 2025

Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado com missa e tradicional Bolo da Padroeira nesta segunda

Interdição total do viaduto entre Jardim Jockey Club e Vila Marina começa nesta segunda-feira
Cidade06h26 - 13 Out 2025

Interdição total do viaduto entre Jardim Jockey Club e Vila Marina começa nesta segunda-feira

Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão
Cidade18h45 - 12 Out 2025

Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão

Últimas Notícias