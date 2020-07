Funcionário é flagrado ateando fogo em canavial na região do Moradas; Raízen explica

Crédito: Reprodução

Na quarta-feira passada uma queimada em um canavial trouxe transtornos para moradores de condomínios na região do Jardim Ipanema, em São Carlos. A fumaça invadiu as casas.

Depois disso o SCA recebeu um vídeo que mostra um homem ateando fogo na palha seca no canavial que pertence a Usina da Serra.

O portal foi atrás da Raízen, responsável pela usina para obter esclarecimentos sobre o procedimento.

A assessoria de imprensa confirmou que se trata de um funcionário que aparece no vídeo. Segundo a empresa, ele utiliza o método de combate a incêndios denominado “Fogo Contra”. A técnica é usada de maneira controlada e é ateado fogo no sentido contrário a um foco já existente para que o mesmo seja extinto e não se alastre atingindo outras áreas de canaviais ou mesmo áreas de preservação permanente (APPs).

Além disso, a Raízen informa que monitora diariamente seus canaviais para prevenir e combater eventuais incêndios de origem desconhecida ou acidental, como é o caso daqueles provenientes de fogueiras e outras fontes - como cigarros, por exemplo - em áreas de grande circulação, principalmente próximas a cidades e rodovias.

Por último, a Raízen ressalta que não pratica a queima de cana, ato extremamente prejudicial ao próprio canavial, pois elimina a matéria orgânica existente no solo comprometendo a qualidade da plantação, além de eliminar a palha da cana – subproduto muito utilizado na geração de energia - e reforça que segue estritamente as diretrizes do Protocolo Agroambiental – Etanol Mais Verde, o qual determina a eliminação do uso do fogo na colheita de cana no Estado de São Paulo.

