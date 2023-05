Funcionário de terceirizada alega que não recebeu salário após rescisão com a USP São Carlos

SIGA O SCA NO

Portaria USP 1 - Crédito: reprodução/USP

A polêmica envolvendo a USP São Carlos, a empresa Safe e 60 funcionários terceirizados que foram dispensados no dia 2 de maio continua.

Por atraso no pagamento dos colaboradores, ocorreu a quebra de contrato entre a universidade e a empresa e com isso a rescisão contratual.

Porém, na manhã desta terça-feira, 30, um funcionário que prestou serviços da USP entrou em contato com o São Carlos Agora e disse que ainda não teria recebido a rescisão e que teria funcionários passando dificuldades.

Em uma mensagem via WhatsApp, o funcionário disse que a Siemaco (sindicato que responde pela categoria teria mandado uma mensagem responsabilizando a USP pelo pagamento e a universidade responsabilizando o sindicato. “Trabalhamos e agora a gente precisa receber”.

SINDICATO

O portal entrou em contato com o Siemaco. De acordo com o sindicato, foram demitidos 60 funcionários da Safe dia 2 de maio e a USP São Carlos, segundo os sindicalistas, os acertos irão ocorrer. Porém a universidade não teria, ainda, definido a data do pagamento.

