Funcionárias da creche Anita Costa voltam a reclamar de falta de pagamento de salários

Creche Anita Costa - Crédito: reprodução redes sociais

Funcionárias da creche filantrópica Anita Costa entraram em contato com a redação do site São Carlos Agora para novamente reclamarem da falta de pagamento de salários. Algumas chegaram a dizer que estão passando por necessidades devido a falta de dinheiro. Outras disse que foram colocadas em férias no último dia 7, mas não receberam o salário e nem 1/3 das férias. Em junho elas enfrentaram o mesmo problema.

Segundo Flávia Malachias, presidente da creche, a direção já providenciou toda a documentação pertinente a regularização das divergências, no entanto, o processo estaria parado, segundo ela. Disse ainda que mantém um grupo no Whatsapp e que todas as funcionárias são informadas diariamente sobre o andamento.

O SCA também falou com a assessoria da Prefeitura Municipal e a resposta é a mesma de junho, ou seja, inconsistências na prestação de contas motivaram bloqueio de repasse à Anita Costa

Confira a nota enviada na época:

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que o Departamento de Convênios da Prefeitura identificou uma inconsistência na prestação de contas da instituição Clube das Mães – Creche Anita Costa, já que a instituição utilizou R$ 460 mil repassados pelo município durante o período da pandemia de COVID-19 (sem aulas), incompatível com o que estava previsto no plano de trabalho, razão que levou a suspensão de novos pagamentos.

Quando ocorre uma inconsistência na prestação de contas a administração cessa o pagamento até que a instituição faça o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados de forma errada, ou seja, não prevista no plano do trabalho.

