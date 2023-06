Funcionárias da creche Anita Costa ameaçam paralisar atividades

SIGA O SCA NO

Creche Anita Costa - Crédito: reprodução redes sociais

Funcionárias da tradicional creche filantrópica Anita Costa poderão paralisar as atividades. A revelação foi feita na manhã desta terça-feira, 20. Indignadas, elas disseram que a motivação seria a falta de pagamento dos salários.

Uma das funcionárias aceitou conversar com o São Carlos Agora sob a condição de manter no anonimato o nome. “Queria muito pedir a ajuda do portal, pois ainda não recebemos e não temos previsão de quando vamos receber o pagamento”, disse, indignada.

De acordo com a colaboradora, o fato seria recorrente, pois no final de 2022, o mesmo problema teria ocorrido. “Fomos comunicadas que a Prefeitura não repassou a verba e a escola vai parar”, comentou.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa e aguarda uma resposta sobre a questão apresentada pelas funcionárias. Assim que tivermos uma resposta, essa publicação será atualizada.

Leia Também