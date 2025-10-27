Funcionamento dos serviços públicos muda nos dias 27 e 28 em São Carlos

Novo SIM -

Nesta segunda-feira (27/10) e terça-feira (28/10), o funcionamento dos serviços públicos em São Carlos foram alterados devido ao ponto facultativo e ao feriado do Dia do Servidor Público. Na área da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam normalmente, em regime de plantão 24 horas, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mantém o atendimento pelo número 192. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs) permanecem fechadas nos dois dias. As farmácias das UBSs dos bairros Aracy, Vila Isabel, Vila São José e Santa Felícia estarão abertas na segunda e na terça-feira, das 7h30 às 16h. A Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, responsável pela distribuição de medicamentos de alto custo, também funcionará na segunda e terça, das 7h30 às 14h.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) não terá expediente nos dias 27 e 28, mas o atendimento de emergência permanece disponível pelo telefone 0800-300-1520 e pelo aplicativo da autarquia.

No comércio e lazer, o Mercado Municipal funcionará normalmente na segunda e na terça-feira, das 9h às 18h. O Parque Ecológico estará fechado na segunda-feira (27/10) e abrirá ao público na terça (28/10), das 8h às 16h30.

Os serviços de plantão também seguem operando. A Guarda Municipal pode ser acionada pelo número 153, a Defesa Civil pelo 199 e o Conselho Tutelar pelo 153. A coleta de lixo não sofrerá alterações durante o ponto facultativo e o feriado.

Leia Também