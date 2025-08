Fumaça intensa em caçamba de entulho assusta moradores na região do Kartódromo

Compartilhar no facebook

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Uma densa fumaça branca chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região do Kartódromo na tarde deste domingo (3), em São Carlos.

A equipe do São Carlos Agora esteve no local e constatou que o foco do problema era uma caçamba de entulho na Rua Libório Marino. Grande quantidade de folhas secas e mato, estavam em chamas.

Apesar de o fogo já estar em fase de dissipação, a fumaça continuava se espalhando em direção às residências próximas, causando desconforto e preocupação entre os moradores. Até o momento, não há informações se de que o Corpo de Bombeiros foi acionado.

