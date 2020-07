Fumaça de queimada invade condomínios na região do Jardim Ipanema

Crédito: Colaborador/SCA

Condomínios no jardim do Jardim Ipanema como Moradas e Terra Nova foram invadidos pela fumaça de uma queimada em um canavial na tarde desta quarta-feira (8).

Vários moradores entraram em contato com o Whatsapp do portal São Carlos Agora reclamando do problema.

Segundo apuramos, funcionários da brigada contra incêndio da usina responsável pelo canavial e o Corpo de Bombeiros estão no local tentando controlar as chamas.

No inverno o número de queimadas aumenta bastante devido ao tempo seco e prejudica quem sobre com problemas respiratórios.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também