Fumaça de queimada incomoda moradores do Jardim Munique

Moradores do bairro Jardim Munique, relatam que estão sendo prejudicados por uma queimada que ocorre desde o último domingo (10) no final da Rua Ângelo Chiva. Segundo denúncias, a fumaça está se espalhando pelas residências, causando incômodo, principalmente durante a noite.

A situação estaria dificultando o sono de famílias, que reclamam da forte presença de fumaça dentro das casas. “Está muito difícil para dormir, principalmente por causa do cheiro forte e da irritação nos olhos e na garganta”, contou um morador.

A preocupação também é com os riscos à saúde, já que a inalação constante da fumaça pode agravar problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

