Frio marca a manhã desta quarta-feira em São Carlos, com mínima de 6,7ºC

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

População durante manhã frio em ponto de ônibus no Centro -

A cidade de São Carlos registrou temperaturas bastante baixas na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), instalada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por volta das 5h os termômetros marcaram 6,7ºC — a menor temperatura do dia.

O frio deve predominar durante a manhã, com elevação gradativa das temperaturas ao longo da tarde. A previsão é que esse padrão climático continue até o próximo domingo (3).

Segundo o INMET, um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar frio e seco, continua atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecerão baixas, especialmente entre o final da noite e o início da manhã em todas as regiões paulistas.

A partir de sexta-feira (1º), a tendência é de elevação nas temperaturas, devido ao enfraquecimento gradual desse sistema de alta pressão.

Leia Também