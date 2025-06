Frio intenso marca a manhã desta quinta-feira em São Carlos

Frio - Crédito: Agência Brasil

O frio chegou com força em São Carlos nesta quinta-feira (12). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), às 7h da manhã os termômetros da estação meteorológica da UFSCar registraram 8,8ºC. No entanto, devido à presença de ventos, a sensação térmica ficou abaixo dos 3ºC.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, uma massa de ar frio e seco está atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo as temperaturas mais baixas, especialmente nas primeiras horas do dia. O tempo permanece aberto, com céu claro e sem previsão de chuva.

